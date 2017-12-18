"Лукойл" выпустил гарантию на выигранный блок в Мексике на $2,5 млрд

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский "Лукойл" LKOH выпустил корпоративную гарантию по выигранному нефтяному блоку в Мексике на 2,5 миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с документом.

В июне 2017 года дочерняя компания "Лукойла" LUKOIL International Upstream Holding стала победителем тендера по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива — одному из 15, выставленных на торги. "Лукойл" предложил долю роялти в размере 75%. Участок расположен в нефтяной провинции Куэнкас-дел-Сурэсте, площадь его составляет 521 квадратный километр.

По словам источника, гарантия оформлена в пользу мексиканского государства через национальную комиссию по углеводородам латиноамериканской страны.

"Лукойл" пока не прокомментировал информацию.

Ранее глава представительства в Мексике LUKOIL International Павел Супрунов говорил РИА Новости, что объем инвестиций со стороны "Лукойла" в разведку этого нефтяного блока оценивается в размере не менее 50 миллионов долларов.