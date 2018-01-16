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Греческая Energean получила лицензии на поиск газа у берегов Израиля


Газ / Компании

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв - ПРАЙМ. Греческая нефтегазовая компания Energean Oil&Gas сообщила о получении лицензий на разведку пяти участков Средиземного моря в исключительной экономической зоне Израиля.

Участки, доставшиеся компании по результатам тендера израильского министерства энергетики, расположены рядом с разрабатываемыми ею же газовыми месторождениям "Кариш" и "Танин".

"Energean полагает, что выданные лицензии весьма перспективны, и рассчитывает в случае открытия экономически значимых месторождений углеводородов на дополнительную выгоду от их разработки в привязке к плавучим системам добычи, хранения и выгрузки, которые компания намерена построить для месторождений "Кариш" и "Танин", - сказано в пресс-релизе компании.

Лицензии выданы на три года с возможностью продления на такой же срок.

Ввести в эксплуатацию "Кариш" и "Танин", чьи запасы оцениваются в 68 миллиардов кубометров газа, компания рассчитывает в 2021 году. Помимо израильского шельфа, она работает у берегов Греции, Египта и Черногории.

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