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Минфин: Исполнение замечаний ФАС не повлечет переноса аукциона "Алросы"


Газ / Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ считает справедливыми замечания ФАС к условиям газового аукциона "Алросы" ALRS; их исполнение не повлечет за собой переноса сроков аукциона, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Федеральная антимонопольная служба обратилась в Минфин, чтобы тот попросил "Алросу" изменить условия аукциона на газовые активы, сообщил ранее во вторник глава ФАС Игорь Артемьев.

Моисеев пояснил, что ФАС обратилась к Минфину с просьбой повлиять на решение компании по условиям аукциона, поскольку глава Минфина Антон Силуанов является председателем набсовета "Алросы". "Те замечания, которые ФАС озвучивала, они справедливы и устранимы. И они не повлекут за собой изменения сроков самого аукциона", - сказал Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Роснефть" ROSN в конце прошлого года обращалась в Минфин, Росимущество и ФАС с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы". По мнению нефтекомпании, условия нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам. Впоследствии, однако, "Роснефть" отозвала свою жалобу, решив не участвовать в аукционе.

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов. Предполагается, что он будет проведен 19 февраля. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона — 10 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

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