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Добыча газа "Новатэка" в 2017 году снизилась на 6,3%


Газ / Компании

 

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Добыча газа "Новатэка" NVTK в 2017 году, по предварительным данным, снизилась на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 63,4 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

Всего добыча углеводородов компании снизилась на 6,2% - до 513,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, также говорится в сообщении. Добыча жидких углеводородов снизилась на 5,4% - до 11,8 миллиона тонн. Объем реализации газа компании, по предварительным данным, за указанный период вырос на 0,5% по сравнению с 2016 годом - до 65,01 миллиарда кубометров.

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК составил 11,445 миллиона тонн, при этом среднесуточный объем переработки снизился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. На комплексе в Усть-Луге было переработано 6,961 миллиона тонн стабильного газового конденсата, среднесуточный объем переработки на 0,9% превысил показатель 2016 года.

Также, по предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге составил 6,743 миллиона тонн, в том числе 4,102 миллиона тонн нафты, 1,121 миллиона тонн керосина, 1,52 миллиона тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем экспортных поставок стабильного газового конденсата составил 342 тысячи тонн.

По состоянию на 31 декабря 2017 года 1 миллиард кубометров газа, а также 754 тысячи тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

Первый зампред правления компании Александр Фридман в декабре сообщал, что "Новатэк" ожидает снижения добычи газа в 2017 году до 63-63,5 миллиарда кубометров. "Новатэк" в 2016 году снизил товарную добычу природного газа на 2,7% по сравнению с 2015 годом - до 66,1 миллиарда кубометров, добыча жидких углеводородов выросла на 36,8% - до 12,441 миллиона тонн.

 

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