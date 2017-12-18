Оператор: Средняя загрузка "Северного потока" в 2017 г составила 93%

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Средняя загрузка мощностей "Северного потока" в 2017 году составила 93%, потребителям был поставлен 51 миллиард кубометров газа, говорится в сообщении Nord Stream (оператор газопровода).

"В 2017 году по трубопроводной системе "Северный поток" потребителям в Евросоюзе был доставлен 51 миллиард кубометров природного газа. Это означает, что газотранспортная система была загружена на 93% от годовой пропускной способности, которая составляет 55 миллиардов кубометров. Это самый высокий показатель загрузки с момента ввода в эксплуатацию газотранспортной системы "Северный поток", - говорится в сообщении.

В 2016 году загрузка "Северного потока" составила 80%. WWF призвал Меркель остановить строительство "Северного потока-2"

"Северный поток" долгое время был загружен не полностью из-за регуляторных ограничений поставок газа по газопроводу Opal. В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" GAZP к Opal. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal (12,8 миллиарда кубометров) осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal (около 10,2 миллиарда кубометров).

Однако в декабре 2016 года правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что решение ЕК противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. Аналогичную жалобу PGNiG и ее немецкое подразделение PGNiG Supply & Trading подали в Высший земельный суд Дюссельдорфа. В качестве обеспечительной меры суды приняли решение приостановить октябрьское решение ЕК, а на проведение аукционов на дополнительные мощности Opal был наложен запрет.

Лишь в июле этого года суды сняли это обеспечение. В октябре Высший земельный суд Дюссельдорфа полностью снял запрет на проведение аукционов на мощности Opal.

"Северный поток" - газопровод, проложенный по дну Балтийского моря из России в Германию. Мощность газопровода 55 миллиарда кубов газа в год. Оператором "Северного потока" является совместное предприятие Nord Stream AG ("Газпром" - 51%, BASF/Wintershall и Uniper - по 15,5%, Gasunie и Engie — по 9%).