Statoil в 2017 г вновь стала лидером по числу полученных лицензий на шельфе Норвегии

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Норвегия по итогам лицензионного раунда Awards in Predefined Areas (APA) 2017 выдала рекордные 75 лицензий на разработку нефтегазовых участков на континентальном шельфе страны 34 компаниям, лидером из которых вновь стала норвежская Statoil, говорится в сообщении Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Министерство нефти и энергетики Норвегии в мае прошлого года начало прием заявок на участие в APA 2017. В рамках этого лицензионного раунда из 75 лицензий предлагались 45 лицензий на добычу в Северном море, 22 — в Норвежском море и восемь — в Баренцевом. Заявки на участие в общей сложности подали 39 компаний.

По результатам APA 2017 Statoil получила права на участие в 31 лицензии: в 17 как оператор и в 15 - как партнер. Следом за ней идет Aker BP, получившая права на участие в 23 лицензиях: в 14 в качестве оператора и в 7 - в качестве партнера. При этом по итогам APA 2015 и APA 2016 Statoil также становилась лидером по числу полученных лицензий.

DEA Norge (норвежская дочка нефтяной компании DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежащей LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана) получила право на участие в качестве партнера в пяти лицензиях. В настоящий момент DEA владеет долями в 54 лицензиях на Норвежском континентальном шельфе, сообщила компания.

Кроме того, в лицензионном раунде APA 2017 получили лицензии также такие компании, как ConocoPhillips, Engie, Eni, Lundin Petroleum, PGNiG, Shell, Total, Wintershall, OMV, Repsol.