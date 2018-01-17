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Компания Дерипаски подала заявку на покупку Рефтинской ГРЭС


Компании

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Одна из структур Олега Дерипаски подала заявку на покупку крупнейшей в России угольной электростанции - Рефтинской ГРЭС, которая принадлежит "Энел Россия", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров.

Какая именно структура подала заявку, источники издания не уточняют. Дерипаска стал одним из трех претендентов на покупку электростанции вместе с Группой ЕСН Григория Березкина и Сибирской генерируюещй компанией Андрея Мельниченко, отметил один из источников газеты.

Группа ЕСН сделала предложение по покупке Рефтинской ГРЭС, подтвердила изданию представитель Группы ЕСН Марианна Белоусова. Был проведен комплексный due diligence, специалисты и профильные эксперты неоднократно выезжали на станцию, по результатам этой работы было сформулировано коммерческое предложение, рассказала она. "Ожидаем решения Enel и миноритарных акционеров компании", - добавила Белоусова.

Представитель Сибирской генерирующей компании также подтвердил, что его компания подала заявку. Представитель "Энел Россия" отказался от комментариев.

Итальянская Enel, "дочкой" которой является "Энел Россия", в начале июня прошлого года сообщила, что начала процесс продажи Рефтинской ГРЭС (Свердловская область) и получила необязывающее предложение о покупке актива. В числе претендентов на актив назывались основной акционер Сибирской генерирующей компании Андрей Мельниченко и китайская Huadian.

Гендиректор итальянского энергоконцерна Enel Франческо Стараче отмечал, что продажа Рефтинской ГРЭС может произойти в первом квартале 2018 года.

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