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"Интер РАО" заключил контракты на поставку газа для своих станций с "Газпромом"


Компании

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Энергохолдинг "Интер РАО" IRAO, основным поставщиком газа для которого с 2016 года является "Роснефть" ROSN, заключил ряд контрактов на поставку топлива для своих станций со структурами "Газпрома" GAZP, пишет газета "Коммерсант".

Речь идет о поставках газа для Пермской и Ириклинской ГРЭС, пояснили изданию в "Газпром межрегионгазе", контракты заключены с 1 января. Там также сообщили, что компания "продолжит сотрудничество по договорам поставки" с "Уралсевергазом" "Роснефти" в Свердловской области и Башкирской генерирующей компанией (входит в "Интер РАО").

Как пояснили изданию источники, знакомые с ситуацией, эти договоры аналогичны тем, что заключены сейчас для двух ГРЭС. Объемы поставок не раскрываются. В "Интер РАО" ситуацию не стали комментировать.

По данным источника издания в "Газпром межрегионгаз Пермь", годовой объем поставок газа "Газпрома" для Пермской ГРЭС может составить 2,5 миллиарда кубометров в год, при этом другой источник замечает, что объем меньше.

"Интер РАО" и "Роснефть" заключили долгосрочный контракт в 2012 году, поставки начались с 2016 года. Договор предполагает продажу до 875 миллиардов кубометров до конца 2040 года и до 35 миллиардов кубометров в год по take-or-pay. Считается, что скидка по контракту "Роснефти" с "Интер РАО" составляет не менее 10%, пишет газета.

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