"Укргаздобыча" хочет в 2018 г привлечь иностранного партнера для совместной добычи газа

КИЕВ, 17 янв - ПРАЙМ. Крупнейшая на Украине газодобывающая компания "Укргаздобыча" (контролируется "Нафтогазом") планирует в 2018 году привлечь к совместной работе по добыче газа одного иностранного партнера, заявил глава компании Олег Прохоренко.

Он сообщил, что все его контакты с представителями крупных международных компаний демонстрируют, что украинский рынок не вызывает у них интереса, из-за малых объемов. При этом, по его словам, есть ряд иностранных средних и мелких компаний, которые готовы сотрудничать с Украиной в вопросе добычи газа.

"Есть средние и мелкие компании, с которыми мы общаемся. У нас сформировался круг из около 20 компаний - это американские, канадские, европейские компании, которым, в принципе, Украина интересна. Они хотят вести эти разговоры. Эти разговоры нелегкие, потому что Украине приходится доказывать, что на нее стоит смотреть, где-то эти переговоры двигаются быстрее, где-то медленнее, но мы двигаемся", - сказал Прохоренко в среду на пресс-конференции.

Он сообщил, что "Укргаздобыча" "надеется в этом году привлечь хотя бы одного международного партнера, который бы вместе с компанией серьезно разрабатывал украинские объекты".

Ранее в среду Прохоренко говорил, что "Укргаздобыча" планирует в 2018 году нарастить добычу газа на 4,5%, до 15,94 миллиарда кубометров. В 2017 году компания увеличила добычу газа на 4,4%, или на 645 миллионов кубометров, до 15,25 миллиарда кубометров, что является рекордом за последние 24 года.