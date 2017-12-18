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"Нафтогаз" на днях планирует переговоры с "Газпромом" по исполнению решения Стокгольма


Газ / Компании
  • #Стокгольм
    © fotolia.com, Scanrail

КИЕВ, 17 янв - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" в ближайшие дни планирует начать переговоры с "Газпромом" по имплементации решения Стокгольмского арбитража по спору о контракте на поставки российского газа на Украину, заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

Вывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве"Нафтогаз" с 2018 г возобновит закупку газа в РФ по решению арбитража Стокгольма

"В ближайшие дни начинаем", - сказал Витренко журналистам в среду, отвечая на вопрос, когда "Нафтогаз" планирует начать переговоры по имплементации этого решения.

При этом, по его словам, стороны начнут переговоры, не дожидаясь решения суда по второму делу (о контракте на транзит газа).

Детали переговоров пока не разглашаются.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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