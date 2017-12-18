"Новатэк" реорганизовал ряд своих "дочек"

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. "Новатэк" NVTK принял решение реорганизовать ряд своих дочерних предприятий после покупки в конце прошлого года новых добывающих активов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), следует из материалов компании.

Так, компания приняла решение присоединить АО "Южно-Хадырьяхинское" к ООО "Новатэк-Таркосаленефтегаз". Таким образом, "Новатэк-Таркосаленефтегаз" станет оператором лицензии на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Южно-Хадырьяхинского участка недр в ЯНАО. Ранее лицензия принадлежала предприятию "Южно-Хадырьяхинское".

"Реорганизовать общество путем присоединения АО "Южно-Хадырьяхинское" к обществу с ограниченной ответственностью "Новатэк-Таркосаленефтегаз", - говорится в материалах.

Южно-Хадырьяхинский участок недр расположен в непосредственной близости от существующей инфраструктуры Северо-Ханчейского месторождения, разрабатываемого "Новатэк-Таркосаленефтегаз". "Новатэк" приобрел АО "Южно-Хадырьяхинское" у AR Oil&Gas (совместного предприятия структуры ННК Эдуарда Худайнатова и испанской Repsol) в декабре 2017 года.

Помимо этого, "Новатэк" решил присоединить дочернее предприятие ООО "Евротэк-Юх" к другой своей "дочке" - ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз". Таким образом, к "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" перейдет компания "Севернефть-Уренгой", владеющая лицензией на геологическое изучение и добычу углеводородного сырья в пределах Западно-Ярояхинского участка недр в ЯНАО. "Евротэк-Юх" купило "Севернефть-Уренгой" в ноябре 2017 года у "Еврохима" за 13,2 миллиарда рублей.

Кроме того, "Евротэк-Юх" владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов в пределах Ладертойского участка недр, расположенного на Гыданском полуострове в ЯНАО. Таким образом, "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" станет оператором данной лицензии.