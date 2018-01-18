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Индия выставит на аукцион 55 блоков для разведки нефти и газа


Компании

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Индия заявила о проведении аукциона по 55 блокам для разведки нефти и газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя главного управления по углеводородам страны Атану Чакраборти (Atanu Chakraborty).

На тендер выставлены блоки, большая часть из которых находится на суше, в северо-восточном индийском штате Ассам и западных штатах Гуджарат и Раджастхан. Преимущество на аукционе будет отдано компаниям, первым проявившим интерес к разведке в том или ином регионе. Последний срок подачи заявок назначен на 3 апреля, и ожидается, что контракты будут подписаны к концу июля.

"Теперь, когда цены на нефть растут, мы ожидаем большой интерес к разведке", - сказал Чакраборти агентству.

"Это самая большая продажа разведочных блоков за последнее десятилетие", - отметил чиновник.

По словам Чакраборти, общие запасы нефти и газа Индии сейчас оцениваются в 42 миллиарда тонн, или 315 миллиардов баррелей. "Из этого объема 220 миллиардов баррелей еще предстоит извлечь", - добавил он.

Импорт нефти и газа составляет почти три четверти энергетических потребностей Индии, однако премьер-министр страны Нарендра Моди поставил задачу сократить зависимость от импорта топлива до двух третей к 2022 году и до половины к 2030 году, пишет агентство.

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