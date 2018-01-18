Иран заинтересован в увеличении объема экспорта газа в Азербайджан, заявили в Тегеране

БАКУ, 18 янв - ПРАЙМ. Иран выразил заинтересованность в увеличении объема экспорта газа в Азербайджан, сообщил заместитель министра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния.

Замминистра подтвердил готовность Ирана увеличить объем экспорта газа в Азербайджан и назвал региональные и соседние страны "лучшими торговыми партнерами и рынками для Ирана".

"Переговоры между Ираном и Азербайджаном по этому вопросу (увеличение поставок газа) пока не завершены", - приводит слова Заманиния агентство Trend.

Говоря о сотрудничестве двух стран в вопросе разработки нефтяных и газовых месторождений и блоков в Каспийском море, замминистра отметил, что Иран и Азербайджан провели соответствующие переговоры, по которым в будущем возможно продвижение.

Заманиния также назвал Оман, Ирак и Турцию "подходящими газовыми рынками" и сообщил, что Иран провел переговоры с Турцией относительно планов по увеличению экспорта газа.