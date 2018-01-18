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Новую версию приказа о торговле нефтепродуктами на бирже в четверг внесут в Минюст


Компании / Commodities / Рынки

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба и министерство энергетики России согласовали изменения в совместный приказ о торговле нефтепродуктами на бирже, подписанный сторонами документ будет в четверг направлен на утверждение в министерство юстиции, сообщил РИА Новости начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

Согласно поправкам ведомств, сделки между аффилированными компаниями, а также между доминирующими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) не будут учитываться в рамках обязательного норматива продаж.

"Сегодня направят, скорее всего, сегодня. Вчера забрали, позавчера Минэнерго только подписало", - сказал Махонин.

Он уточнил, что поправки вступят в силу через 10 дней после утверждения Минюстом. "Через 10 дней, как и любой нормативный акт", - сказал Махонин.

В конце октября прошлого года с предложением не учитывать внутригрупповые сделки выступал Российский топливный союз. По мнению союза, ВИНКи на бирже фактически продают и покупают продукцию своих же структур, поэтому цены в оптовом сегменте растут на десятки процентов, в то время когда рост цен в рознице не может превышать инфляцию. Таким образом, компании терпят убытки в розничном звене, перенося центр прибыли на оптовый сегмент. В связи с этим организация предупреждала об опасности разорения независимых АЗС, которых по стране насчитывается около 60%.

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