Ирак и BP подпишут соглашение об увеличении добычи на месторождениях в провинции Киркук

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Ирак намерен сегодня заключить соглашение с BP для увеличения добывающих мощностей на нефтяных месторождениях, находящихся на севере страны в провинции Киркук. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра нефти Ирака Джаббара аль-Луэйби, передает Dow Jones.

В октябре эти месторождения были отвоеваны у курдов. Согласно сообщению агентства, целью договора будет увеличение добывающих мощностей более чем до 700 000 баррелей в день.

Во вторник, как сообщила WSJ, Chevron объявила о планах возобновления буровых работ в Иракском Курдистане.