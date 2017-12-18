Подача газа с "Сахалина-1" в магистральный трубопровод прекращена

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Подача газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный трубопровод прекращена, идут восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-оператора проекта "Эксон Нефтегаз Лимитед" (структура американской ExxonMobil).

"Восстановительные работы продолжаются, их планируется завершить в ближайшее время", - сказал представитель компании по связям со СМИ.

Ранее в четверг Минэнерго РФ сообщило, что в 11.10 мск была прекращена подача газа с проекта "Сахалин-1" (месторождение "Чайво") в магистральный газопровод "Оха – Комсомольск-на-Амуре" из-за аварийной остановки компрессорной станции. Согласно данным ведомства, газоснабжение электростанций Хабаровского края осуществляется на остаточном давлении газа, температура наружного воздуха -17С.

Минэнерго указало, что эта ситуация несет угрозу прекращения подачи газа на ТЭЦ в Хабаровском крае.

Шельфовый проект "Сахалин-1" реализуется на условиях СРП. Доля "Эксон Нефтегаз Лимитед" составляет 30%, японской Sodeco - также 30%, "Роснефти" ROSN и индийской ONGC - по 20%.