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Добыча нефти в Китае в 2017 г сократилась на 4%


Компании / Нефть

ПЕКИН, 18 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в Китае в 2017 году сократилась на 4% по сравнению с 2016 годом, составив 190 миллионов тонн, говорится в опубликованных в четверг данных государственного статистического бюро Китая.

Власти страны объясняют такой показатель плановым сокращением добычи и холодной погодой. При этом объем переработки нефти в Китае в прошлом году увеличился на 5,0% и составил 570 миллионов тонн.

По данным статбюро, в декабре 2017 года добыча нефти в стране сократилась на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 1,9% по сравнению с ноябрем. Средняя суточная норма выработки сырой нефти в декабре составила 516 тысяч тонн.

Объемы переработки нефти в декабре возросли на 3,3% по сравнению с декабрем 2016 года.

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