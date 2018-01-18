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ОПЕК в декабре выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 129%


Компании / Нефть

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. ОПЕК в декабре 2017 года увеличила добычу нефти в месячном выражении на 42,4 тысячи баррелей в сутки, до 32,416 миллиона баррелей в сутки, при этом выполнив соглашение о сокращении нефтедобычи примерно на 129%, следует из январского доклада организации со ссылкой на данные вторичных источников.

ОПЕК отмечает, что рост показателя в месячном выражении связан в первую очередь с увеличением нефтепроизводства в Нигерии, Анголе и Алжире. В то же время больше всего добыча снизилась в Венесуэле - на 80 тысяч баррелей в сутки.

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По сравнению с октябрем 2016 года 11 стран ОПЕК, сокращающих добычу нефти в рамках соответствующего соглашения с рядом не входящих в картель государств, снизили ее суммарно на 1,636 миллиона баррелей в сутки против обещанных 1,266 миллиона баррелей. В число этих стран входят Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла и Экваториальная Гвинея. Таким образом, в декабре страны ОПЕК перевыполнили обязательства по сделке на 29%.

Добыча нефти в Ливии, которая до 1 января 2018 года не несла никаких обязательств по сделке ОПЕК+, в декабре снизилась на 7 тысяч баррелей в сутки с уровня ноября, до 962 тысяч баррелей в сутки. Наряду с Ливией от обязательств по венскому соглашению была освобождена Нигерия. Она в декабре увеличила добычу больше всего среди стран ОПЕК - на 75 тысяч баррелей в сутки, до 1,861 миллиона баррелей в сутки. В ноябре обе страны согласились, что в 2018 году их добыча не будет превышать показатели 2017 года - 1 миллион баррелей в сутки для Ливии и 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

Саудовская Аравия, крупнейший нефтедобытчик в ОПЕК, по данным вторичных источников, снизила производство на 10,9 тысячи баррелей в сутки, до 9,918 миллиона баррелей. По данным самого королевства, этот показатель вырос на 89,3 тысячи баррелей в сутки, до 9,98 миллиона баррелей. В целом Саудовская Аравия продолжила перевыполнять свои обязательства по венской сделке - в декабре на 29%. Доля нефти ОПЕК на мировом рынке в декабре осталась на уровне ноября - 33,3%.

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