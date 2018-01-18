Цены на бензин в РФ с 8 по 14 января практически не изменились - Росстат

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Цены на автомобильный бензин в РФ в период с 8 по 14 января практически не изменились, на дизельное топливо выросли на 0,1%, следует из данных Росстата.

Средняя цена бензина на 15 января составила 39,91 рубля за литр. Средняя стоимость марки Аи-92 по сравнению с 9 января выросла на 1 копейку и составила 38,09 рубля за литр. Цены на Аи-95 и Аи-98 выросли на 2 копейки, составив 41,04 рубля за литр и 46,17 рубля за литр соответственно. Цена дизтоплива увеличилась на 5 копеек и составила 40,76 рубля за литр.

За прошедшую неделю в 24 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Грозном — на 0,7%, в Салехарде - на 0,6%, Симферополе и Севастополе - на 0,4%. Снижение цен на бензин на 0,1-0,5% зафиксировано в Кызыле, Иркутске, Ярославле, Кемерово и Чебоксарах.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный остались на прежнем уровне, в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 36,7 до 39,45 рубля за литр, марки Аи-95 — от 39,9 до 43,75 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 37,25 до 38,69 рубля, марки Аи-95 — от 40,2 до 42,24 рубля за литр.

Выпуск бензина в РФ с 8 по 14 января снизился на 5,5%, до 771,9 тысячи тонн, выпуск дизтоплива практически не изменился и составил 1,488 миллиона тонн.