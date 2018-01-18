"Нафтогаз" с февраля понижает цены на газ для промпотребителей

КИЕВ, 18 янв - ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" с февраля 2018 года понижает цены на газ для промышленных потребителей на 5,5-5,9%, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом". По сравнению с январем этого года в феврале 2018 года цены снижены на 5,5-5,9%, ", — говорится в сообщении компании.

В частности, компания с 1 февраля снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей с 9772 гривен (339 долларов) за 1 тысячу кубометров в январе до 9195,60 гривны (319 долларов) с учетом НДС, говорится в сообщении компании.

Максимальные цены для промышленных потребителей с февраля будут понижены с 10732 гривен (373 доллара) за 1 тысячу кубометров в январе до 10141 гривны (352 доллара).

Ранее "Нафтогаз" повысил цены на природный газ на январь для промышленных потребителей на 8,2-8,4% по сравнению декабрем.

С 1 октября 2015 года на Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.