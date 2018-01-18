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Росстандарт намерен штрафовать АЗС за некачественное топливо


Компании

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Росстандарт намерен в ходе проверки около 1 тысячи заправок во всех регионах России на предмет некачественного топлива штрафовать нарушителей, сообщил в интервью "Российской газете" глава ведомства Алексей Абрамов.

"Мы проверим до тысячи АЗС во всех регионах страны. Для нас это дополнительная возможность не ослаблять степень государственного контроля в этой области. Мы видим, что эффект от проверок 2015 года постепенно исчезает", — заявил изданию Абрамов.

Он отметил, что в 2015-2016 годах по сегменту сетевых заправок Росстандарт достиг очень хороших показателей по качеству топлива, однако по независимым АЗС ситуация сначала чуть улучшилась, а теперь положительная тенденция замедлилась.

"Мы уже работаем с Федерацией автовладельцев России и другими организациями. Действуя по официально утвержденным Росстандартом методическим рекомендациям, они понимают, что в этом случае мы сможем проводить проверки и назначать штрафы по конкретным случаям, которые они выявили", — рассказал руководитель ведомства газете.

Помимо этого, ведомство планирует начать изучение проблемы систематического недолива топлива. "Будем обсуждать их в рамках профильной рабочей группы госкомиссии по противодействию контрафакту. Но ясно, что без помощи добросовестных участников рынка, общественного контроля и силовых ведомств мы проблему не решим. Конечно, МВД не может разбрасываться силами и ресурсами по всему потребительскому рынку. Но я считаю, что в отношении закоренелых "недоливателей" надо активно использовать уголовное наказание, и мы вместе это должны обеспечить", — сообщил Абрамов.

По его словам, это организованный преступный бизнес, который позволяет извлекать сверхдоходы за счет обмана потребителей, а государство при этом не дополучает налоги. "За такие действия должна быть судимость с серьезным штрафом и взысканием ущерба. В Центральном федеральном округе мы уже регулярно проводим проверки на недолив, будем распространять эту практику и в других федеральных округах", — подытожил глава Росстандарта.

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