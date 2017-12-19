"Транснефть" восстановит работу трубы Куйбышев-Тихорецк не позднее 21 января

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. "Транснефть" восстановит работу нефтепровода Куйбышев-Тихорецк не позднее 21 января, на графике отгрузок нефти на экспорт в порту Новороссийск инцидент с выходом нефти и последующим возгоранием не скажется, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Остановка из-за вчерашнего инцидента на магистральном трубопроводе в Саратовской области (нефтепровод с сибирской легкой (нефтью – ред.) на графике отгрузок не скажется, восстановление прокачки планируется не позднее 21 января", - сказал он.

Демин уточнил, что в результате аварийной ситуации на 413 километре магистрального нефтепровода Куйбышев-Тихорецк в селе Красноармейское пострадало три дома, один сгорел полностью, у шести строений на фасаде оплавился сайдинг. "Полностью сгорели грузовой автомобиль (Камаз KMAZ) и легковой автомобиль (Рено Дастер) – возможный инициатор пожара, в две хозяйственные постройки произошло поступление нефти. Огнем уничтожено 10 заборов. Эвакуированы четыре человека (размещены по родственникам). Всего в домах прописано 12 человек", - рассказал представитель компании.

В ликвидации аварии задействовано 77 единиц техники и 152 человека. "Плановый срок ликвидации последствий аварии 5 февраля 2018 года. Для ликвидации последствий аварии будет задействовано 204 единицы техники, 330 человек. Причина аварии выясняется", - заключил Демин.

По данным компании "Транснефть", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Губернатор области Валерий Радаев заявил ранее, что будет решаться вопрос о 100-процентной материальной компенсации пострадавшим вплоть до организации их переселения.