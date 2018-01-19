Владельцы 46,93% акций Uniper приняли оферту Fortum на первом этапе

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Финская Fortum на первом этапе оферты получила заявки о приобретении 46,93% акций германской Uniper, говорится в сообщении финской компании.

Акционеры Uniper еще могут принять оферту Fortum. Дополнительный сбор предложений пройдет с 20 января по 2 февраля 2018 года. И по итогам 7 февраля Fortum планирует опубликовать общее число акций, выставленных на продажу. Fortum ранее сообщал, что надеется закрыть сделку по покупке Uniper в середине 2018 года.

В октябре 2017 года финская энергокомпания Fortum Oyj и немецкий концерн E.ON сообщили о подписании соглашения о продаже на открытых торгах принадлежащих E.ON 46,65% акций международной энергетической компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. Fortum заявляла о планах выставить оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании, сумма сделки может составить 8,05 миллиарда евро. Сделка изначально была запланирована на начало 2018 года и подлежит одобрению регуляторов.

При этом правление и наблюдательный совет Uniper рекомендовали акционерам не принимать предложение Fortum по покупке их акций из-за низкой цены. В январе Fortum сообщил, что E.ON приняла предложение и продаст все свои 46,65% акций Uniper. Обе иностранные компании являются значимыми игроками на рынке электроэнергии в России. У Uniper подконтрольная компания "Юнипро", у Fortum - "Фортум".