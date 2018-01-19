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МЭА: РФ в декабре выполнила соглашение ОПЕК+ на 87% после 90% в ноябре


Компании / Нефть

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Россия в декабре 2017 года, по предварительным данным, снизила добычу жидких углеводородов к октябрю 2016 года на 260 тысяч баррелей в сутки, до 11,33 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение по сокращению добычи нефти ОПЕК+ на 87%, говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

В ноябре 2017 года этот показатель составлял 90%. При этом с начала 2017 года процент соблюдения РФ своих обязательств по венской сделке составляет в среднем 80%.

В январе министр энергетики Александр Новак говорил, что РФ в декабре сократила добычу нефти на 300,74 тысячи баррелей к уровню октября 2016 года в рамках соглашения о сокращении добычи нефти странами-членами ОПЕК и странами, не входящими в организацию.

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Сокращение добычи нефти

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