МЭА: Страны вне ОПЕК в декабре выполнили сделку по добыче на 81% после 90% в ноябре

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Страны, не входящие в ОПЕК, в декабре 2017 года выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 81% после 90% в ноябре, снизив добычу к октябрю 2016 года на 440 тысяч баррелей в сутки, говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом за весь 2017 год уровень соблюдения странами вне ОПЕК своих обязательств по венской сделке составил в среднем 82%.

В месячном выражении общая добыча нефти этих стран в декабре выросла на 50 тысяч баррелей в сутки - до 18,42 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года.