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МЭА: РФ в 2017 г заработала на сделке ОПЕК+ больше других участников соглашения


Компании / Нефть
  • #Нефть, насосы

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам 2017 года заработала на действии соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ больше всех других его участников, говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 

"Для производителей, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти, был положительный момент: в 2017 году они заработали больше, добывая при этом меньше... Россия заработала больше всех, ежедневно получая 117 миллионов долларов дополнительных доходов", - сообщает МЭА. 

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Дополнительные доходы Саудовской Аравии, второго по величине производителя нефти в мире после России и первого в ОПЕК, ежедневно составляли 100 миллионов долларов. "С другой стороны, Венесуэла, находящаяся в крайне тяжелом финансовом положении, заработала дополнительно лишь 9 миллионов", - отмечают эксперты агентства.

В общей же сложности благодаря соглашению ОПЕК+ страны ОПЕК в 2017 году зарабатывали 362 миллиона долларов дополнительных доходов в день.

"Рост доходов может побудить нефтедобытчиков сохранять высокий уровень соблюдения соглашения. Саудовская Аравия и соседствующие с ней страны Персидского залива уже сигнализировали, что продолжат ограничивать поставки нефти, чтобы убрать оставшийся переизбыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире", - заключает МЭА. 

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ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили ее еще на девять месяцев — до конца 2018 года.

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Сокращение добычи нефти

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