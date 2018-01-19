Schlumberger в 2017 г сократила убыток на 7%

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, американской Schlumberger, по итогам 2017 года составил 1,513 миллиарда долларов, что на 7% меньше прошлогоднего показателя, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 9,5%, до 30,44 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,08 доллара против убытка в 1,24 доллара годом ранее.

При этом по итогам четвертого квартала чистый убыток Schlumberger вырос в 11,7 раза в годовом выражении, до 2,272 миллиарда долларов. Чистый разводненный убыток в пересчете на акцию составил 1,63 доллара против убытка в 0,15 доллара за отчетные три месяца 2016 года. Квартальная выручка компании составила 8,179 миллиарда долларов, увеличившись на 15% в годовом выражении.

По заявлению компании, такой убыток объясняется включением в отчетность запланированных налоговых отчислений. Так, компания зарезервировала сумму в размере 2,7 миллиарда долларов на "реструктуризацию и другие возможные потери".

При этом, как отмечает гендиректор компании Паал Кибсгаард (Paal Kibsgaard), операционная прибыль до вычета налогов выросла за четвертый квартал на 9% "за счет добычи нефти в Саудовской Аравии, России и Аргентине". Кроме того компания отмечает, что выручка выросла за счет запуска камерунского проекта One Subsea.

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.