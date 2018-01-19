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Орешкин: Текущие цены на нефть в $70 за баррель неустойчивы


Компании / Нефть

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Текущие цены на нефть на уровне около 70 долларов за баррель неустойчивы и не обеспечивают долгосрочный баланс на рынке, цены на среднесрочную перспективу - не выше 60 долларов за баррель, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Рынок балансируется и явно, что текущие цены - около 70 долларов за баррель - они, конечно, неустойчивы и не обеспечивают долгосрочной устойчивости рынка", - сказал Орешкин журналистам.

По его словам, рыночные ожидания говорят о снижении цен на нефть. "Можно посмотреть просто на рыночные ожидания, если посмотреть на форвардную кривую, она показывает, что рынок весь ожидает снижение цен на нефть. Форвардные цены на несколько лет вперед - это цены не выше 60 долларов за баррель", - добавил Орешкин.

Он добавил, что текущее увеличение цен на нефть ведет к росту инвестиций и добычи разными странами, и не только США, а также и в некоторых странах Латинской Америки.

Официальный прогноз Минэкономразвития РФ по средней цене нефти Urals на 2018 год, исходя из которого сверстан бюджет РФ, пока составляет 43,8 доллара за баррель. В ноябре Орешкин говорил, что вследствие продления сделки ОПЕК+ эта оценка будет повышена до уровня выше 50 долларов.

В начале текущей недели глава Минфина Антон Силуанов говорил о том, что при сохранении текущей конъюнктуры по нефти профицит бюджета может составить чуть меньше 2% ВВП. По оценке Минэкономразвития, профицит бюджета РФ по итогам 2018 года может составить 1% ВВП.

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