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Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от энергосети на плановый ремонт


Компании / Энергосети

КИЕВ, 20 янв - ПРАЙМ. Второй энергоблок Запорожской АЭС на Украине отключен от энергосети для проведения планового ремонта, сообщает оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом" в субботу.

"20 января 2018 года в 00.35 (01.35 мск) энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта", - говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся пять энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 5 000 МВт, радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%. 

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