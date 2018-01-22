СМИ: Китайская Cedar Holdings может купить проблемного сырьевого трейдера Noble

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китайская корпорация Cedar Holdings Group выразила интерес к покупке сырьевого трейдера Noble Group, который испытывает серьезные финансовые трудности, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, официальные переговоры по данной теме пока не начались, но некоторые крупные акционеры Noble Group получили неформальное предложение от китайской компании. После данного сообщения акции Noble подорожали на фондовой бирже Сингапура сразу на 37%.

Комментируя сообщения агентства в заявлении на фондовой бирже Сингапура, Noble Group подтвердила, что продолжает вести переговоры с различными стратегическими партнерами и кредиторами. "Несмотря на отсутствие уверенности в результатах этих переговоров, компания считает, что они являются открытыми и конструктивными и продвигаются вперед", - отмечает Noble Group.

Noble Group испытывает серьезные финансовые трудности, которые привели ее к многомиллиардным убыткам и вынудили продать ряд активов. В результате настигнувших компанию проблем ее рыночная стоимость рухнула ниже 300 миллионов долларов с 10 миллиардов долларов в 2014 году. В настоящее время компания ведет активные переговоры по вопросу реструктуризации своего долга объемом 3,5 миллиарда долларов.

Noble Group была образована в 1986 году, ее штаб-квартира находится в Гонконге. По состоянию на 2017 год штат компании составлял 1 тысяча человек. Акции компании обращаются на фондовой биржи Сингапура.

Инвестиционная китайская корпорация Cedar Holdings вкладывает средства в различные компании по всему миру. Объем ее активов превышает 750 миллионов долларов. Офисы компании расположены в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге.