Американская Orion займется переработкой газа на месторождении Нахр Бен Умар в Ираке

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Власти Ирака подписали соглашение с американской компанией Orion о переработке добытого на месторождении Нахр Бен Умар газа, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министерство нефти страны.

Согласно протоколу о сотрудничестве, подписанному в Багдаде представителями министерства нефти и американской компании, Orion Gas Processors построит объекты для добычи газа с месторождения, а также для его переработки в пригодное к использованию в энергетике топливо.

В начале января министерство сообщало о договоренности с Orion об инвестициях в добычу газа на этом месторождении.

По данным министерства, на месторождении Нахр Бен Умар сейчас добывается более 40 тысяч баррелей нефти и 25 миллионов кубометров газа в сутки. Оператором месторождения является государственная компания Basra Oil.