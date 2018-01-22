FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Американская Orion займется переработкой газа на месторождении Нахр Бен Умар в Ираке


Газ / Компании

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Власти Ирака подписали соглашение с американской компанией Orion о переработке добытого на месторождении Нахр Бен Умар газа, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на министерство нефти страны.

Согласно протоколу о сотрудничестве, подписанному в Багдаде представителями министерства нефти и американской компании, Orion Gas Processors построит объекты для добычи газа с месторождения, а также для его переработки в пригодное к использованию в энергетике топливо.

В начале января министерство сообщало о договоренности с Orion об инвестициях в добычу газа на этом месторождении.

По данным министерства, на месторождении Нахр Бен Умар сейчас добывается более 40 тысяч баррелей нефти и 25 миллионов кубометров газа в сутки. Оператором месторождения является государственная компания Basra Oil.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ