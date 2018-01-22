"Прайм": Снижение цен на моторное топливо продолжилось на прошлой неделе

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Оптовые цены на моторное топливо продолжили снижение в РФ на прошлой неделе из-за сезонного падения спроса, следует из данных агентства "Прайм".

Больше всего с 15 по 19 января снизилась цена на бензин 95 Класс 5, которая составила 45,662 тысячи рублей за тонну, что на 1,468 тысячи рублей меньше, чем неделей ранее.

Бензин 92 Класс 5 за указанный период подешевел на 1,007 тысячи рублей – до 43,660 тысячи рублей за тонну.

Цена на дизельное топливо зимнее Класс 5 изменилась незначительно на 131 рубль, составив 46,012 тысячи рублей за тонну.



