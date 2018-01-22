JODI: РФ в ноябре сохранила мировое лидерство по добыче нефти

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре вновь оказалась самым крупным нефтедобытчиком в мире, добывая в среднем 10,347 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

Второе место занимает Саудовская Аравия, которая в ноябре добывала 9,891 миллиона баррелей в сутки, а замыкают тройку лидеров США с объемом добычи 9,669 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, выросла по сравнению с октябрем на 0,7%, Саудовской Аравии - снизилась на 1,6%, в США - увеличилась на 0,3%. В октябре ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,275 миллиона баррелей по сравнению с 10,056 миллиона баррелей в Саудовской Аравии и 9,637 миллиона баррелей в США.

Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в ноябре в месячном выражении увеличился на 2%, до 7,016 миллиона баррелей в сутки, в США - снизился на 22%, до 1,339 миллиона баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России JODI не указывает. При этом в октябре Россия экспортировала 5,363 миллиона баррелей в сутки, а в сентябре – 4,929 миллиона баррелей в сутки, говорится в сообщении.

Переработка на НПЗ Саудовской Аравии выросла в ноябре на 3,4% к предыдущему месяцу, до 2,778 миллиона баррелей в сутки. В США нефтепереработка выросла на 5% по сравнению с октябрем, до 16,878 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ также увеличилась, на 6,9% с показателя октября, до 5,934 миллиона баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК - Ирак - сохранил добычу нефти в ноябре на уровне предыдущего месяца - 4,36 миллиона баррелей в сутки, также сообщает JODI. Экспорт нефти сократился на 0,4%, до 3,75 миллиона баррелей в сутки. В Нигерии экспорт нефти в ноябре сократился на 6% - до 1,598 миллиона баррелей в сутки, добыча - на 17,2%, до 1,611 миллиона баррелей в сутки.