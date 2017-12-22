Совет директоров "Татнефти" 30 января рассмотрит новую редакцию дивидендной политики

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" TATN на заседании 30 января рассмотрит новую редакцию положения о дивидендной политике компании, сообщается в материалах компании.

"О новой редакции положения о дивидендной политике ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина", - говорится в повестке дня заседания.

Кроме того, совет директоров рассмотрит вопрос о годовом общем собрании акционеров, итоги исполнения бюджета компании за 2017 года, бюджет на февраль 2018 года, ознакомится с отчетом управления внутреннего аудита за прошлый год и назначит план внутреннего аудита на текущий год. Совет директоров также рассмотрит вопрос о смете затрат на свое содержание. Будет представлена новая редакция положения о предоставлении информации акционером.

Также совет директоров рассмотрит и оценит заключение сделок купли-продажи с ООО "УК "Алабуга-2. Нефтехимия" и АО "Танеко".