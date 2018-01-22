Чистый убыток Halliburton за 2017 г сократился в 12 раз

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в 2017 году сократился в 12,3 раза, составив 468 миллионов долларов против убытка в 5,769 миллиарда долларов за 2016 год, следует из отчетности компании.

При этом чистый убыток, приходящийся на головную компанию, уменьшился в 12,4 раза, составив 463 миллиона долларов против убытка в 5,763 миллиарда долларов за 2016 год. Чистый убыток Halliburton в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде составил 0,51 доллара против убытка в 6,69 доллара годом ранее. Выручка компании составила 20,62 миллиарда долларов, что на 29,8% выше аналогичного показателя 2016 года.

Убыток по итогам четвертого квартала 2017 года составил 806 миллионов долларов, увеличившись в 5,2 раза в годовом выражении. Убыток, приходящийся на головную компанию, вырос в 5,5 раза, до 824 миллионов долларов. Убыток на акцию составил 0,94 доллара против убытка в 0,17 доллара за четвертый квартал 2016 года. Квартальная выручка Halliburton выросла на 47,7% в годовом выражении, достигнув 5,94 миллиарда долларов.

В релизе отмечается, что на финансовых результатах компании сказались единоразовые налоговые списания в четвертом квартале в связи с изменением налогового законодательства США, а также задержки платежей по дебиторской задолженности от основного клиента Halliburton - Венесуэлы.

Вместе с тем, глава компании Джефф Миллер (Jeff Miller) положительно оценивает растущий североамериканский рынок. "Работа привела к превосходным итогам четвертого квартала, и у нас есть хорошие возможности, связанные растущим рынком Северной Америки", - приводятся в релизе слова Миллера.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, осуществляет обслуживание трубопроводов, резервуарных парков, разрабатывает IT-решения для отрасли. Штаб-квартира представленной в 70 странах корпорации находится в Хьюстоне (штат Техас, США). Число сотрудников составляет около 50 тысяч человек.