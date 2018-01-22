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Прирост запасов нефти в РФ в 2017 г составил 550 млн тонн, газа - 890 млрд кубов


Газ / Компании / Нефть
  • # Магистральный трубопровод

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов нефти по категориям ABC1 в РФ в 2017 году составил 550 миллионов тонн, говорится в материалах Минприроды.

В 2017 году добыча нефти в РФ составила 547 миллионов тонн. Таким образом, запасы нефти, открытые за счет геологоразведочных работ, превысили добычу на 3 миллиона тонн. Запасы жидких углеводородов по всем категориям в 2017 году увеличились на 800 миллионов тонн, говорится в материалах.

Прирост запасов газа по категориям ABC1 в 2017 году составил 890 миллиардов кубометров, добыча газа в 2017 году составила 690,5 миллиарда кубометров. Прирост запасов газа по всем категориям составил 3,7 триллиона кубометров.

При этом недропользователи в 2017 году увеличили объем поисково-разведочного бурения на 24%, объем сейсморазведки 2D на 24%, до 57,3 тысячи погонных километров, сейсморазведки 3D на 4%, до 46,5 тысячи квадратных километров. За счет средств недропользователей было открыто 75 месторождений.

Объем финансирования геологоразведочных работ за счет бюджета в 2017 году снизился на 7,8% по сравнению с 2016 годом - до 12 миллиардов рублей, говорится в материалах.

Прирост запасов газа по итогам 2016 года в РФ составил 701 миллиард кубометров, прирост запасов нефти составил 575 миллионов тонн.

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