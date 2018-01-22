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Чижов: США поставками СПГ в Европу не могут конкурировать с поставками туда газа из РФ


Газ / Компании

МОСКВА, 22 янв -ПРАЙМ. Поставки американского сжиженного природного газа по объемам пока не могут конкурировать на европейском рынке с объемами поставляемого по трубопроводам российского газа, заявил в понедельник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Американский газ, да, он появился, как говорится, на горизонте, но это единичные поставки, и говорить о реальной конкуренции пока не приходится. Даже если бы эти поставки шли в массовом порядке, то цена американского газа - а мы говорим о сжиженном газе - не сопоставимо выше, чем (на) российский трубопроводный газ", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

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