Чижов: США поставками СПГ в Европу не могут конкурировать с поставками туда газа из РФ

МОСКВА, 22 янв -ПРАЙМ. Поставки американского сжиженного природного газа по объемам пока не могут конкурировать на европейском рынке с объемами поставляемого по трубопроводам российского газа, заявил в понедельник постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Американский газ, да, он появился, как говорится, на горизонте, но это единичные поставки, и говорить о реальной конкуренции пока не приходится. Даже если бы эти поставки шли в массовом порядке, то цена американского газа - а мы говорим о сжиженном газе - не сопоставимо выше, чем (на) российский трубопроводный газ", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".