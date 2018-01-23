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Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит нефти по своей территории


Компании / Нефть
  • #Трубы
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МИНСК, 23 янв - ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии утвердило новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, которые вступят в силу с 1 февраля этого года. Данное решение содержится в постановлении министерства, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

Таким образом, с 1 февраля тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен до 307,19 российского рубля за тонну нетто (без НДС). По маршруту Унеча (Высокое) — Броды — до 131,95 российского рубля. Тарифы вырастут на 6,7% по сравнению с действующими.

Тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ составит 0,55 за тонну нетто (без НДС, на 7,8% больше), по маршруту Речица — Адамова Застава — 8,13 (на 16,8%), по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" - 0,47 (на 9,3%), по маршруту Речица — Броды 1,16 (13,7%).

Также определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" - 37,51 российского рубля за тонну нетто без НДС (на 6,7% больше), по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" - 144 российских рубля (6,7%), по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" - 65,47 российского рубля (8,3%).

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