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Киев назвал причину сокращения транзита российского газа через Украину‍


Газ / Компании

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Снижение объемов транзита через Украину российского газа объясняется тем, что "Газпром" использует топливо, накопленное летом прошлого года в европейских хранилищах, а также направляет его по "Северному потоку", заявил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский агентству УНИАН.

"Если сравнивать первое и 22 января этого года, то объем транзита российского газа через украинскую ГТС сократился с 238,7 до 180 миллионов кубических метров в сутки", — отметил Белявский.

Что касается снижения потребления газа в странах Европы, то это советник связывает с относительно теплой погодой.

Ранее "Газпром" заявлял, что с начала 2018 года по 20 января транзит газа через Украину в страны Европы сократился в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2017 года.

Всего за первые 20 дней года российская компания поставила по этому маршруту 4,3 млрд кубометров газа.

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