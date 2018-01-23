Добыча жидких углеводородов в Норвегии в декабре выросла до 1,9 млн барр в день

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в декабре, по предварительным данным, вырос на 26 тысяч баррелей в день или на 1,4% по сравнению с окончательными данными за ноябрь, составив 1,932 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

Согласно итоговым данным, объем добычи жидких углеводородов в стране в ноябре составил 1,906 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в декабре составил 1,538 миллиона баррелей в день, что на 4% ниже прогноза NPD. Объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 363 тысячи баррелей в сутки, конденсата - 31 тысячу баррелей.

Норвегия является крупнейшей нефтегазодобывающей страной в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.