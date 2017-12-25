Доказанные запасы "Новатэка" по SEC в 2017 г выросли на 12,8%

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доказанные запасы "Новатэка" NVTK по стандартам SEC (включая долю в запасах совместных предприятий) в 2017 году увеличились на 12,8% по сравнению с 2016 годом - до 15,12 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

При этом запасы газы по стандартам SEC выросли на 13,5%, до 2,098 триллиона кубометров, а жидких углеводородов - на 6,5%, до 164 миллионов тонн. Коэффициент восполнения запасов составил 435%, а обеспеченность компании доказанными запасами по состоянию на конец 2017 года составила 29 лет.