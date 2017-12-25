Арбитраж Москвы отложил на 22 февраля дело о выплате Украиной $144 млн "Татнефти"

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил до 20 февраля рассмотрение заявления "Татнефти" TATN, которая требует признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости. Данное решение было принято из-за необходимости сторонам подготовить дополнительные документы к делу.

На предыдущем заседании в декабре Украина заявила ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с тем, что ею подана жалоба в Верховный суд России, в которой ответчик просит высшую судебную инстанцию разрешить вопрос о судебном иммунитете Украины в данном споре. Арбитраж Москвы пока оставил ходатайство о приостановлении открытым.

Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана - акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля. После этого "Татнефть" инициировала судебное разбирательство.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего - около 144 миллионов долларов. Апелляционный суд Парижа в ноябре 2016 года отклонил жалобу Украины. В арбитраже Москвы "Татнефть" требует признать и исполнить в России решение арбитража ad hoc.

Столичный арбитраж рассматривает дело повторно. При первом рассмотрении суд в июне 2017 года прекратил производство по делу. Он согласился с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда, поскольку в Москве нет имущества должника, на которое можно было бы в случае необходимости обратить взыскание для исполнения судебного акта.

Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев в августе кассационную жалобу "Татнефти", отменил определение нижестоящего суда и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Окружной суд установил, что Украина отказалась от судебного иммунитета, заключив арбитражное соглашение с Россией, и этот отказ распространяется не только на сам арбитражный процесс, но и на процедуры признания и приведения в исполнение арбитражного решения. По мнению кассационной инстанции, у ответчика также имеется имущество в Москве, в частности переданные ему здания.

Верховный суд России в ноябре согласился с повторным рассмотрением дела в арбитраже Москвы, отклонив кассационную жалобу Украины в лице ее министерства юстиции. В своей новой жалобе на имя заместителя председателя ВС РФ ответчик просит передать дело в судебную коллегию по экономическим спорам для отмены постановления окружного суда. Эта жалоба пока не рассмотрена.