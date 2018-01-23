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Глава саудовского Минэнерго подтвердил встречу с российским коллегой на форуме в Давосе


Компании / Нефть

ДАВОС, 23 янв - ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе подтвердил РИА Новости, что намерен встретиться на полях форума с российским коллегой Александром Новаком.

"Да, конечно. Вообще, я увижусь с ним несколько раз", - сказал аль-Фалих, отвечая на вопрос, планирует ли проведение личной встречи с Новаком на полях Давоса.

Ранее Новак не исключил встречу с аль-Фалихом, а также отдельную встречу с министром энергетики США Риком Перри.

Саудовский министр заявил, что союз России и Саудовской Аравии, образовавшийся в результате тесного сотрудничества в рамках соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, может сохраняться еще долгие десятилетия и даже поколения. "У наших стран огромные запасы нефти и газа, они растут, обе страны наращивают объем геологоразведочных работ. И наши интересы сосредоточены не на краткосрочной перспективе. Это два стабильных государства, которые хотят извлечь максимальную ценность из этих запасов", - сказал аль-Фалих в эфире телеканала CNBC.

"Так что мы (с министром энергетики РФ Александром Новаком - ред.) не говорим лишь о 2017 и 2018 годах. Мы спрашиваем себя: "Как нам гарантировать, что рынок нефти будет стабильным в течение длительного периода времени и что при этом мы преследуем наши общие интересы, а не мои или его, но интересы обеих стран и нефтяной промышленности в целом, обеспечивая при этом предсказуемость и стабильность для потребителей?" - продолжил министр.

"Такой подход обеспечивает еще не извлеченным запасам максимальную ценность. Так что думайте об этом как об отношениях, которые измеряются масштабами десятилетий и даже поколений с точки зрения сотрудничества", - отметил аль-Фалих.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

В Омане 21 января состоялось очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, по итогам которого аль-Фалих сообщил о возможном продолжении сотрудничества стран венской сделки после 2018 года. "Все это пока еще не задокументировано... Но я думаю, все согласны, что нам нужно продолжить работу в формате ОПЕК и не ОПЕК, так или иначе выходящую за рамки действующего соглашения о сокращении добычи нефти. Мы будем прорабатывать этот вопрос в течение года. И конечно, отношения между нашими двумя странами - ключ к тому, чтобы это случилось", - резюмировал министр.

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