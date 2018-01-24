Новак: ОПЕК+ настроена после венской сделки раз в полгода-год проводить консультации

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Страны соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти по его истечении намерены раз в полгода или год проводить совместные консультации с привлечением других стран, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы настроены не только продолжать сотрудничество в рамках сокращения, но и проводить раз в полгода или год совместные консультации стран-участниц сделки с привлечением других государств", - сказал Новак в интервью RT.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.

В Омане 21 января состоялось очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, по итогам которого министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что практически все государства-участники венской сделки настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года.

При этом Новак считает целесообразным проводить консультации не только внутри стран-экспортёров соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), но также и с крупнейшими потребителями, в том числе США.

"Каждая страна вправе самостоятельно определять свой выбор. США являются одной из крупнейших добывающих стран. Уровень добычи приближается к отметке 10 миллионов баррелей в сутки. В то же время США — крупный потребитель энергосырья (почти 20 миллионов баррелей). Это очень значимые объемы, которые влияют на рынок" - сказал он в интервью Russia Today.

"Конечно, было бы целесообразно провести обмен информацией и консультации не только внутри стран-экспортёров, но также и с крупнейшими потребителями", - добавил министр.

Новак уверен, что страны ОПЕК+ убедились в эффективности сделки по сокращению добычи нефти и смогут применять подобные механизмы в будущем. "На мой взгляд, эти совместные действия должны носить срочный характер. Надеюсь, что к концу 2018 года рынок сбалансируется. Действия ОПЕК+ показали, что в будущем мы можем применять подобные механизмы", - сказал Новак в интервью.

По мнению министра, стороны соглашения ОПЕК+ ожидают восстановления баланса спроса и предложения на рынке "черного золота" в третьем или четвертом квартале 2018 года. "Недавно в Омане прошла министерская встреча мониторинговой группы ОПЕК, где были представлены прогнозы по балансировке рынка. В соответствии с этими прогнозами, речь идет о третьем или четвертом квартале 2018 года", - сказал Новак.

"Мы понимаем, что прогнозы иногда сбываются, а иногда нет. Нужно и дальше мониторить ситуацию", - добавил министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ решили продлить соглашение до конца 2018 года.