Производство электроэнергии "Юнипро" в 2017 г снизилось на 11,5%

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Электростанции "Юнипро" по итогам 2017 года выработали 48,243 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 11,53% меньше по сравнению с 2016 годом, говорится в материалах компании.

Производство тепла "Юнипро" в прошлом году сократилось на 1,11% и составило 2,127 миллиона Гкал.

"Факторами снижения выработки стали простои генерирующего оборудования в холодном резерве в соответствии с диспетчеризацией "Системного оператора", а также перерывы в работе, потребовавшиеся на проведение капитальных инспекций энергоблоков ПГУ Шатурской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-2 и модернизации газовой турбины ПГУ Яйвинской ГРЭС", - говорится в пресс-релизе компании.

В состав "Юнипро" входят пять электростанций общей мощностью 11,2 ГВт: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной вид деятельности — производство и продажа электроэнергии и мощности. "Юнипро" также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акций "Юнипро" принадлежит Uniper Russia Holding GmbH - 100%-ному дочернему предприятию международного энергетического концерна Uniper SE.