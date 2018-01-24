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BHGE в 2017 г получила убыток в $242 млн против прибыли годом ранее


Компании / Нефть
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) по итогам 2017 года зафиксировала убыток в размере 242 миллионов долларов, в то время как за 2016 год получила прибыль в 334 миллиона, сообщает компания.

Выручка компании в 2017 году выросла на 30% - до 17,259 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию за отчетный период составил 0,31 доллара.

Чистый убыток компании по итогам четвертого квартала составил 82 миллиона долларов против прибыли в 147 миллиона за аналогичный период 2016 года. Разводненный убыток на акцию составил 0,07 доллара. Выручка BHGE по итогам квартала снизилась на 3% в годовом выражении - до 5,763 миллиарда долларов.

"В первые 180 дней в качестве объединенной BHGE мы добились значительного прогресса в наших усилиях по интеграции и ориентации команды на увеличение доли рынка, повышение рентабельности и ускоренное генерирование денежных средств", - приводятся в релизе слова главы компании Лоренцо Симонелли (Lorenzo Simonelli).

Он также добавил, что результаты компании поддержала активная разработка скважин в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

В начале июля одна из крупнейших в мире нефтегазовых сервисных компаний Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) сообщили о завершении слияния. Указанные в отчетности показатели демонстрируют совокупные результаты обеих компаний, как если бы закрытие сделки произошло в первый день отчетного периода.

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