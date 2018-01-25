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Шефчович: Не все члены ЕС за поправки Газовой директивы, затрагивающие "Северный поток-2"


Газ / Компании

ДАВОС (Швейцария), 25 янв - ПРАЙМ. Лишь примерно половина стран Евросоюза поддерживает предложенные в прошлом году Еврокомиссией поправки к Газовой директиве ЕС, которые затрагивают работу морских участков газопроводов, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Я знаю, что половина стран-членов Евросоюза очень поддерживают как (запрос Еврокомиссии на - ред.) мандат (на переговоры с РФ по "Северному потоку-2" - ред.), так и поправки. Но есть и группа стран, которая настаивает на дополнительных юридических пояснениях - не только со стороны Еврокомиссии, но и со стороны юридической службы Совета ЕС", - сказал Шефчович.

Он не стал прогнозировать, когда эти поправки могут в итоге вступить в силу.

"Когда мы с вами обсуждали этот вопрос в прошлый раз, я думал, что уже к концу прошлого года мы могли бы достичь этого. Но, в итоге, процесс затормозился на юридических вопросах. Поэтому, предсказывать сложно", - сказал Шефчович.

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Строительство "Северного потока-2"

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