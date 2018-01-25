Экспорт нефти из Ирака в декабре вырос на 0,9%

МОСКВА, 25 янв ПРАЙМ. Ирак в декабре увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 0,9% по сравнению с ноябрем - до 3,53 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам ноября 2017 года среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,5 миллиона баррелей.

Всего в декабре Ирак экспортировал 109,57 миллиона баррелей нефти (рост на 4,3% по сравнению с ноябрем). Весь объем нефти был экспортирован с месторождения Басра.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 6,504 миллиарда долларов при средней цене в 59,354 доллара за баррель. В ноябре прошлого года эти доходы составляли 6,021 миллиарда долларов.

В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным. Багдад после проведения референдума принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них - приостановка международного авиасообщения с автономией. Сложившаяся ситуация создала угрозу и экспорту нефти из региона.

В октябре Багдад силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль, после того как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.