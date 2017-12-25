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Индия не исключает соглашения в 2018 году с "Роснефтью" по сателлитам Ванкора


Компании

ДАВОС, 25 янв - ПРАЙМ. Индийские компании продолжают переговоры с "Роснефтью" ROSN по инвестициям в сателлитные месторождения Ванкорского блока, не исключено заключение соглашения в текущем году, заявил в интервью РИА Новости министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан.

"У нас есть соглашение о разработке большего количества нефтяных месторождений из Ванкорского блока. Теперь наши компании ведут переговоры", - сказал министр.

Он не исключил, что новый контракт может быть заключен в нынешнем году. "Посмотрим. Соглашение по Ванкорскому блоку было основным. Мы сейчас изучаем хорошие сателлитные месторождения с "Роснефтью", - сказал Прадхан.

Индийские компании в 2016 году стали акционерами "Ванкорнефти", осваивающей Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение. ONGC купила 26% акций, а консорциум из возглавляющей его Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources - 23,9%. "Роснефть" сохраняет за собой 50,1% акций "Ванкорнефти", большинство в совете директоров, контроль над операционной деятельностью общества, а также 100-процентный контроль над общей инфраструктурой кластера (включая нефтепровод Ванкор-Пурпе), которая была передана компании-оператору "РН-Ванкор".

Кроме того, в октябре 2016 года было объявлено, что консорциум из пяти индийских нефтегазовых государственных компаний (четыре владельца долей в "Ванкорнефти" плюс Hindustan Petroleum Corporation) приступает к переговорам с "Роснефтью" о возможном приобретении долей в Сузунском, Тагульском и Лодочном месторождениях, рассматривая их как единый актив. Эти три месторождения, а также Ванкорское расположены на севере Восточной Сибири, в Красноярском крае, и все вместе входят в Ванкорский кластер.

"Индия нацелена на прямые инвестиции в энергетический сектор России", - подчеркнул министр.

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