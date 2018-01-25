Китайская CNPC в 2017 г повысила долю добываемых за границей нефти и газа на 17,2%

ПЕКИН, 25 янв - ПРАЙМ. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) в 2017 году нарастила долю добываемых за границей нефти и газа на 17,2%, говорится в заявлении на сайте компании.

"В 2017 году доля добычи нефти и газа CNPC за границей достигла 89,08 тонн (в нефтяном эквиваленте). По сравнению с 2016 годом доля добычи нефти и газа за границей увеличилась на 17,2%", - говорится в заявлении.

Сообщается, что итоговые показатели по добыче за год превысили прогнозы, так "общий объем добытой за границей нефти достиг 68,8 миллиона тонн, а газа 25,45 миллиарда кубометров".

Компания отмечает, что на новый уровень выведено сотрудничество по глубоководной добыче нефти и газа после ввода в эксплуатацию скважины на месторождении Рибера в Бразилии.

Подчеркивается, что "очередным прорывом в энергетическом сотрудничестве России и Китая стал запуск в эксплуатацию газопровода "Ямал СПГ".

"Более ранний ввод в эксплуатацию газосборного пункта на газовом месторождении у реки Амударья в Туркменистане позволил значительно нарастить уровень транспортировки газа на территорию Китая", - отмечают в компании.